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Беременная Мария Миронова призналась, что стала много есть

Фото с заметным животиком актриса показа в своем блоге.

Беременная Мария Миронова призналась, что стала много есть
Мария Миронова. Фото: Global look press

46-летняя Мария Миронова становится все более открытой со своими подписчиками в Instagram, рассказывая о своем интересном положении. На сей раз актриса пожаловалась на повышенный аппетит связанный с беременностью.

«Женщины в положении становятся крайне сентиментальны и прожорливы. Еда и красивые виды – это все, что требуется. И ни одной мысли», — написала она в своем блоге из Греции.

У моря актриса отдыхает вместе со своим мужем. Кто он такой, знаменитость раскрывать не желает, а слухи о его греческих корнях только высмеивает. Известно, что он не актер и вообще не имеет никакого отношения к творческому бомонду. Они официально женаты около года, при этом состоят в отношениях примерно пять лет.

Отметим, что беременность дочери Андрея Миронова стала неожиданностью не только для ее поклонников. Ее сестра Мария Голубкина поздравила родственницу с интересным положением не лично, а в Instagram, написав комментарий под постом о беременности.

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Беременная Мария Миронова призналась, что стала много есть
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