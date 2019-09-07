ЗВЕЗДЫ

Водянова пренебрегла собственными правилами, уехав от детей на выходные

При этом модель также призналась, что несколько часов одиночества доставили ей удовольствие.

Водянова пренебрегла собственными правилами, уехав от детей на выходные
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова является не только супермоделью, но и многодетной мамой. Онп воспитывает пятерых детей. От первого мужа, британского аристократа Джастина Портмана, у нее подрастают трое наследников: Лукас, Нева и Дмитрий. А от нынешнего супруга, наследника мультимиллиардера, Антуана Арно, у девушки есть сыновья Максим и Роман. Модель, несмотря на свою занятость, успевает совмещать карьеру и материнство.

Водянова часто посещает светские мероприятия, снимается в различных проектах и дефилирует на подиуме. Ей не часто удается провести полноценный отпуск с семьей, но этим летом несколько недель она провела сначала на курорте в Европе, а потом в США. Девушка признавалась, что очень рада побыть с детьми и с выключенным телефоном. Однако накануне выходных Наталья вновь отправилась в командировку.

В соцсети она опубликовала фото, на котором запечатлена в самолете. Модель сидела в кресле в коричневом костюме пижамного типа и с книгой в руках. При этом она была без макияжа.

«Комплекс вины мамы, которая оставила детей на выходных (категорически не в моих правилах) ради работы, помножен на чувство вины от испытанного удовольствия, подаренного 7-ми часами одиночества и чтения», — написала Водянова.

Некоторые поклонники признались, что тоже порой вынуждены оставлять своих детей из-за работы. Они поддержали Водянову, отметив, что от этого любовь к детям только прибавляется. «После одиночества ещё сильнее любишь своего ребенка. На то и нужна эта пауза», «О, как это всё знакомо! Но, мама тоже должна отдыхать!», «Наталья, вы пример для подражания многим матерям», «Никакого чувства вины! Здоровая мама — счастливые дети», — прокомментировали пост подписчики.

А вы страдаете в разлуке с детьми?

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Звездные детиЗвездный стильНаталья Водянова

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Водянова пренебрегла собственными правилами, уехав от детей на выходные
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