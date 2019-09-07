Водянова пренебрегла собственными правилами, уехав от детей на выходные

При этом модель также призналась, что несколько часов одиночества доставили ей удовольствие.

Наталья Водянова является не только супермоделью, но и многодетной мамой. Онп воспитывает пятерых детей. От первого мужа, британского аристократа Джастина Портмана, у нее подрастают трое наследников: Лукас, Нева и Дмитрий. А от нынешнего супруга, наследника мультимиллиардера, Антуана Арно, у девушки есть сыновья Максим и Роман. Модель, несмотря на свою занятость, успевает совмещать карьеру и материнство.

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Водянова часто посещает светские мероприятия, снимается в различных проектах и дефилирует на подиуме. Ей не часто удается провести полноценный отпуск с семьей, но этим летом несколько недель она провела сначала на курорте в Европе, а потом в США. Девушка признавалась, что очень рада побыть с детьми и с выключенным телефоном. Однако накануне выходных Наталья вновь отправилась в командировку.

В соцсети она опубликовала фото, на котором запечатлена в самолете. Модель сидела в кресле в коричневом костюме пижамного типа и с книгой в руках. При этом она была без макияжа.

«Комплекс вины мамы, которая оставила детей на выходных (категорически не в моих правилах) ради работы, помножен на чувство вины от испытанного удовольствия, подаренного 7-ми часами одиночества и чтения», — написала Водянова.

Некоторые поклонники признались, что тоже порой вынуждены оставлять своих детей из-за работы. Они поддержали Водянову, отметив, что от этого любовь к детям только прибавляется. «После одиночества ещё сильнее любишь своего ребенка. На то и нужна эта пауза», «О, как это всё знакомо! Но, мама тоже должна отдыхать!», «Наталья, вы пример для подражания многим матерям», «Никакого чувства вины! Здоровая мама — счастливые дети», — прокомментировали пост подписчики.

А вы страдаете в разлуке с детьми?