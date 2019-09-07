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Умная красавица: в Сети появилось фото Лизы Галкиной за уроками

Дочь Пугачевой и Галкина удивляет поклонников не только своей незаурядной внешностью, но и умом.

Умная красавица: в Сети появилось фото Лизы Галкиной за уроками
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

Фанатская страничка Лизы Галкиной опубликовала фотографию девочки за уроками. Малышка старательно решает задачки, сидя за столом.

Видно, что 5-летнюю Лизу занятия нисколько не удручают. Звездная девочка кокетливо улыбается, глядя в камеру.

Отец Лизы, юморист Максим Галкин, рассказывал про дочь, что она очень самостоятельная и самодостаточная, в отличие от Гарри она практически не требует к себе дополнительного внимания. Артист объясняет это тем, что она родилась на минуту раньше мальчика.

Teleprogramma.pro также писала о том, как Гарри и Лиза пришли к своему стоматологу с подарком – корзиной фруктов. Это фото разместили в Сети, а некоторые фолловеры разглядели во враче суррогатную мать детей.

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Алла Пугачева и Максим ГалкинГарри ГалкинЛиза ГалкинаЛиза и Гарри Галкины

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Умная красавица: в Сети появилось фото Лизы Галкиной за уроками
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