ЗВЕЗДЫ

Женственно: Мельникова устроила фотосессию в мокром платье

Актриса предстала в чувственном образе, удивив поклонников.

Женственно: Мельникова устроила фотосессию в мокром платье
Дарья Мельникова. фото: instagram.com/melnikovadsh/

Дарья Мельникова многим запомнилась по роли в сериале «Папины дочки». Однако за минувшие годы она не только стала взрослой и замужней девушкой, но и мамой. Своему супругу Артуру Смольянинову актриса подарила двух сыновей. Старшему Артуру, которого назвали в честь отца, в октябре исполнится четыре года, а младшему Марку только восемь месяцев. После вторых родов звезда коротко подстриглась и доработала стиль в одежде.

Как и ее героиня в сериале, Дарья предпочитает одеваться в более спортивном стиле, а также сasual. Став мамой снова, девушка предпочла уйти в полноценный декретный отпуск. Однако она успевает принимать участие в различных проектах и выходить в свет. На днях актриса снялась в новой фотосессии. Она предстала на снимках в белом летнем платье свободного кроя. Образ дополнили лишь резиновые сапоги, которые в этом сезоне вновь стали популярны.

Мельникова не побоялась намочить наряд, чтобы подчеркнуть фигуру и сделать более эффектные снимки. У нее получилась очень чувственная фотосессия. Перед поклонниками артистка предстала очень женственной, что многих удивило. «Я очень балдею от каждой вашей фотоработы», «Даша, ты такая красивая и милая», «Вы герой „в +5 в фонтан“!!! Так держать», «Как круто», «Нереальная», «Экспрессия сплошная», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Дарья ведет свой блог о материнстве. Она дает советы не только касательно воспитания детей, но и того, как ухаживать за собой и как навести порядок в гардеробе. Когда актриса вернется к съемкам в кино, пока остается тайной.

А вы бы хотели поучаствовать в подобной фотосессии?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дарья МельниковаЗвездный стильмодная фотосессия

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Женственно: Мельникова устроила фотосессию в мокром платье
Интересно?
Поделись с друзьями: