Женственно: Мельникова устроила фотосессию в мокром платье

Дарья Мельникова многим запомнилась по роли в сериале «Папины дочки». Однако за минувшие годы она не только стала взрослой и замужней девушкой, но и мамой. Своему супругу Артуру Смольянинову актриса подарила двух сыновей. Старшему Артуру, которого назвали в честь отца, в октябре исполнится четыре года, а младшему Марку только восемь месяцев. После вторых родов звезда коротко подстриглась и доработала стиль в одежде.

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Как и ее героиня в сериале, Дарья предпочитает одеваться в более спортивном стиле, а также сasual. Став мамой снова, девушка предпочла уйти в полноценный декретный отпуск. Однако она успевает принимать участие в различных проектах и выходить в свет. На днях актриса снялась в новой фотосессии. Она предстала на снимках в белом летнем платье свободного кроя. Образ дополнили лишь резиновые сапоги, которые в этом сезоне вновь стали популярны.

Мельникова не побоялась намочить наряд, чтобы подчеркнуть фигуру и сделать более эффектные снимки. У нее получилась очень чувственная фотосессия. Перед поклонниками артистка предстала очень женственной, что многих удивило. «Я очень балдею от каждой вашей фотоработы», «Даша, ты такая красивая и милая», «Вы герой „в +5 в фонтан“!!! Так держать», «Как круто», «Нереальная», «Экспрессия сплошная», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Дарья ведет свой блог о материнстве. Она дает советы не только касательно воспитания детей, но и того, как ухаживать за собой и как навести порядок в гардеробе. Когда актриса вернется к съемкам в кино, пока остается тайной.

А вы бы хотели поучаствовать в подобной фотосессии?