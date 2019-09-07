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Операция «выжить»: муж Боярской помогает спасти нерожденного сына Гладких

Чтобы малыш выжил, требуется сумма в 4,5 млн рублей.

Операция «выжить»: муж Боярской помогает спасти нерожденного сына Гладких
Яна Гладких. Фото: Global look press

4,5 млн рублей нужно собрать звезде сериала «Отличница» Яне Гладких, чтобы спасти своего нерожденного ребенка. Известно, что это мальчик и у него порок сердца.

Своему будущему сыну Яна уже придумала имя, его зовут Степа, поэтому, когда врачи определили тяжелый диагноз и предложили ей сделать аборт, она ответила им отказом. Да и зачем убивать живую душу, если ее можно спасти? Дело только в деньгах.

Актриса без стеснения обратилась в благотворительные организации и просто к людям, чтобы они помогли ей. К операции по спасению малыша подключились ее коллеги. Так, Максим Матвеев обратился в своем блоге к подписчикам с просьбой поддержать акцию и прийти на благотворительный спектакль «№ 13D» 29 сентября в МХТ.

«Приходите поддержать Яну и Степу и посмотреть один из самых популярных спектаклей Москвы!» — призвал он.

Отметим, что операцию своему ребенку бывшая жена Никиты Ефремова планирует провести в Германии. В России подобные тоже делают, но артистка не хочет рисковать.

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Максим МатвеевЯна Гладких

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Операция «выжить»: муж Боярской помогает спасти нерожденного сына Гладких
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