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Старый комод и советская «стенка»: журналисты заглянули в квартиру вдовы Хиля

Родственники народного артиста живут скромно, но с достоинством.

Старый комод и советская «стенка»: журналисты заглянули в квартиру вдовы Хиля
Кадр из фильма "Эдуард Хиль. Через годы, через расстояния..."

Журналисты «1 канала» побывали в гостях у вдовы народного артиста Эдуарда Хиля Зои Александровны. Как это было, показали в документальном фильме «Эдуард Хиль. Через годы, через расстояния…». Она по-прежнему живет в Санкт-Петербурге в их старой трехкомнатной квартире на Фонтанке.

Дом артиста украшают его старые афиши, награды и портреты, на полках стоят биографичные книги. Родственники великого Трололо бережно хранят память о нем.

Стоп-кадр из фильма" Эдуард Хиль. Через годы, через расстояния!. Фото
Стоп-кадр из фильма «Эдуард Хиль. Через годы, через расстояния»

Рояль, на котором играл артист, тоже не стоит без дела. Его сын Дмитрий, а также внук Эдуард частенько играют на нем, репетируя номер для будущего концерта. В скором времени они обещают провести вечер, посвященный его памяти во Дворце культуры имени Горького в Санкт-Петербурге.

В квартире нет евроремонта, все скромно и с отпечатками времени, стоит старая мебель (древний комод и советская «стенка»), но все довольно достойно, а обстановка уютная. По воспоминаниям вдовы, Хиль очень любил свой дом и хотел чувствовать себя в нем защищенным. В память о муже она старается поддерживать былую атмосферу до сих пор.

Стоп-кадр из фильма "Эдуард Хиль. Через годы, через расстояния...". Фото
Стоп-кадр из фильма «Эдуард Хиль. Через годы, через расстояния…»

Напомним, Эдуард Хиль ушел и жизни в возрасте 77 лет 4 июня 2012 года.

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звездаПевецЭдуард Хиль

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Старый комод и советская «стенка»: журналисты заглянули в квартиру вдовы Хиля
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