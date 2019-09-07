Старый комод и советская «стенка»: журналисты заглянули в квартиру вдовы Хиля

Журналисты «1 канала» побывали в гостях у вдовы народного артиста Эдуарда Хиля Зои Александровны. Как это было, показали в документальном фильме «Эдуард Хиль. Через годы, через расстояния…». Она по-прежнему живет в Санкт-Петербурге в их старой трехкомнатной квартире на Фонтанке.

Дом артиста украшают его старые афиши, награды и портреты, на полках стоят биографичные книги. Родственники великого Трололо бережно хранят память о нем.

Рояль, на котором играл артист, тоже не стоит без дела. Его сын Дмитрий, а также внук Эдуард частенько играют на нем, репетируя номер для будущего концерта. В скором времени они обещают провести вечер, посвященный его памяти во Дворце культуры имени Горького в Санкт-Петербурге.

В квартире нет евроремонта, все скромно и с отпечатками времени, стоит старая мебель (древний комод и советская «стенка»), но все довольно достойно, а обстановка уютная. По воспоминаниям вдовы, Хиль очень любил свой дом и хотел чувствовать себя в нем защищенным. В память о муже она старается поддерживать былую атмосферу до сих пор.

Напомним, Эдуард Хиль ушел и жизни в возрасте 77 лет 4 июня 2012 года.