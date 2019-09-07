Бородина провела вечер в компании Орловой и других подруг

Ксения Бородина за время работы на шоу «Дом-2» стал очень разборчива в людях. Телеведущая близко общается лишь с небольшим кругом лиц, которых считает друзьями. Девушка живет в бешеном ритме жизни, совмещая карьеру и материнство, поэтому отдохнуть ей удается не часто. Знаменитость, даже редко выходит в свет, чтобы больше времени уделять семье. Однако на днях она смогла выкроить время, чтобы встретиться с подругами.

больше по теме Бородина объяснила, чем гражданский брак выгоден мужчинам Телеведущая решила порассуждать о плюсах и минусах жизни без штампа с паспорте.

Вечер пятницы Ксения провела в ресторане, где встретилась с коллегой Ольгой Орловой и другими подругами. Они разместились за столиком и отведали не только изысканные блюда, но и алкогольные напитки. Для появления на публике телеведущая выбрала блузку в цветочек и джинсы. Волосы она предпочла оставить выпрямленными, а также сделала нежный макияж с акцентом на губы.

Орлова предпочла стильный костюм цвета фуксия. Остальные девушки предпочли более повседневный стиль: белые футболки или майки с принтом и жакеты.

«Идеальное женское состояние: чистая, сытая, веселенькая, сексуальная и немножечко пьяненькая!», — написала Бородина.

Если обычно она снимает на видео свои походы в ресторан, демонстрируя изысканные блюда и оригинально поданные напитки, то на этот раз от съемки телеведущая отказалась. Она лишь опубликовала совместный снимок с подругами.

Многие поклонники отметили, что Ксения выглядит очень естественно и привлекательно, а вот Орлову некоторые заподозрили в пластике. «У Орловой скоро лопнет лицо от подтяжек», «Варвину Наталью я узнала, а слева от Бородули Ольга Орлова или я ошибаюсь?», «Вы самая естественная, настоящая. Отлично выглядите», «Крутые, стильные и молодые девчули», «Боже, что с Орловой?», — прокомментировали пост подписчики.

А вам кто больше нравится, Ксения или Ольга?