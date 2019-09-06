Звезда сериала «Двойная жизнь» родила второго ребенка

Звезда отечественных телесериалов Полина Сыркина стала мамой во второй раз. Мальчик, названный Петром, родился у нее минувшим летом. И это всего через год после появления на свет дочери Нелли. Теперь, с двумя малышами, у актрисы будет гораздо меньше времени на съемки.

«Двое маленьких детей каждый день укрепляют во мне мудрость, смирение и чувство юмора», — поделилась она с изданием StarHit.

Напомним, отец детей не имеет отношения к искусству. Со своим супругом Иваном Тутуновым актриса познакомилась на благотворительном проекте, поженились они в феврале 2018 года. И похоже, что семейная жизнь 33-летней артистки бьет ключом — вот уже у пары второй ребенок. Для сравнения, предыдущий муж девушки Константин Стрельников является актером, но в браке они прожили совсем недолго и расстались из-за разности характеров.

Полина Сыркина стала известна благодаря ролям в картинах «Двойная жизнь», «Стиляги», «Врачиха» и «Однолюбы». На ее счету участие уже в более чем 40 проектах.