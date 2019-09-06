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Шон Коннери чудом избежал урагана Дориан

Актер рассказал, что ему «повезло» выжить после того, как его особняк на Багамах обошла природная стихия.

Шон Коннери чудом избежал урагана Дориан
Актер Шон Коннори. ФОТО: Getty Images

Мегашторм со скоростью 225 миль в час пронесся по островной части Карибского бассейна. В течение двух дней бушующая стихия подбиралась к дому Шона Коннери. 89-летний актер, сыгравший Джеймса Бонда, находился в своем доме на острове Нью-Провиденс, где живет со своей женой Мишелин вот уже 29 лет.

Но его особняк пережил не самую страшную часть шторма — эпицентр урагана едва не попал на остров, а вместо этого поразил Великий Абако и Гранд-Багаму, расположенные всего в 90 милях. Провиденс захватили лишь проливные дожди и сильный ветер. Пострадали в итоге в основном деревья.

Коннори поделился с обеспокоенными журналистами, что им с женой очень повезло. Если сравнивать с другими местами, ущерб на их острове невелик. Агент 007 дал интервью Dailymai, в котором отметил, что они с Мишелин были готовы к шторму за счет своего опытного персонала, так как у них все было готово заранее — они не рисковали и знали, что делать.

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Ураган "Дориан"Шон Коннери

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Шон Коннери чудом избежал урагана Дориан
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