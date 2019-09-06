Шон Коннери чудом избежал урагана Дориан

Актер рассказал, что ему «повезло» выжить после того, как его особняк на Багамах обошла природная стихия.

Мегашторм со скоростью 225 миль в час пронесся по островной части Карибского бассейна. В течение двух дней бушующая стихия подбиралась к дому Шона Коннери. 89-летний актер, сыгравший Джеймса Бонда, находился в своем доме на острове Нью-Провиденс, где живет со своей женой Мишелин вот уже 29 лет.

Но его особняк пережил не самую страшную часть шторма — эпицентр урагана едва не попал на остров, а вместо этого поразил Великий Абако и Гранд-Багаму, расположенные всего в 90 милях. Провиденс захватили лишь проливные дожди и сильный ветер. Пострадали в итоге в основном деревья.

Коннори поделился с обеспокоенными журналистами, что им с женой очень повезло. Если сравнивать с другими местами, ущерб на их острове невелик. Агент 007 дал интервью Dailymai, в котором отметил, что они с Мишелин были готовы к шторму за счет своего опытного персонала, так как у них все было готово заранее — они не рисковали и знали, что делать.