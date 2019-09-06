Смена имиджа: Билан перевоплотится в блондина

Певец поделился с подписчиками в Инстаграм видео, которое записано в момент преображения.

Дима Билан решил поменять имидж и стать блондином. Процесс преображения исполнитель записал на видео. Пока пройден только первый этап – его волосы обесцветили и шевелюра певца стала желтого цвета.

Следующий этап – тонирование. Именно этот последний штрих придаст волосам желаемый цвет.

«Ну что, ребят, в какой тонировать?» — обратился к подписчикам Дима Билан в своем Instagram.

Помимо цвета у певца есть еще один актуальный вопрос: тонировать только волосы или брови и бороду тоже?

Мнение подписчиков разделилось. Кто-то настаивает на полном преображении, а иные требуют все вернуть обратно, так как привычный образ больше подходил победителю «Евровидения».

Ранее Дима Билан побывал в Сочи. На отдыхе он исполнил свою заветную мечту.