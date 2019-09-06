ЗВЕЗДЫ

Смена имиджа: Билан перевоплотится в блондина

Певец поделился с подписчиками в Инстаграм видео, которое записано в момент преображения.

Смена имиджа: Билан перевоплотится в блондина
Дима Билан решил стать блондином ФОТО: https://www.instagram.com/p/B2E85UuDeO-/

Дима Билан решил поменять имидж и стать блондином. Процесс преображения исполнитель записал на видео. Пока пройден только первый этап – его волосы обесцветили и шевелюра певца стала желтого цвета.

Следующий этап – тонирование. Именно этот последний штрих придаст волосам желаемый цвет.

«Ну что, ребят, в какой тонировать?» — обратился к подписчикам Дима Билан в своем Instagram.

Помимо цвета у певца есть еще один актуальный вопрос: тонировать только волосы или брови и бороду тоже?

Мнение подписчиков разделилось. Кто-то настаивает на полном преображении, а иные требуют все вернуть обратно, так как привычный образ больше подходил победителю «Евровидения».

Ранее Дима Билан побывал в Сочи. На отдыхе он исполнил свою заветную мечту.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дима БиланДима Билан последние новостиновый цвет волоссмена имиджа

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Смена имиджа: Билан перевоплотится в блондина
Интересно?
Поделись с друзьями: