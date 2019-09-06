ЗВЕЗДЫ

«50 долларов заработал»: Барац вспомнил о первом гонораре

Участник «Квартета И» рассказал, как снимался в клипе у Светланы Рерих, будучи студентом.

«50 долларов заработал»: Барац вспомнил о первом гонораре
https://www.instagram.com/lesha_barats/

Это сейчас участники популярного квартета собирают аншлаги на собственных спектаклях, снимают фильмы и даже ведут мастер-классы.

Однако было время, когда и 50 долларов Леонид Барац считал огромными деньгами.

Будучи студентом, будущий шоумен подрабатывал на участии в клипах. В частности, Барацу удалось засветиться в видео на песню «Ладошки», которая принесла певице Светлане Рерих невероятную популярность в 90-х.

«Роскошную штуку нашёл! – признался Леонид, увидев клип спустя много лет. – Помню, 50 долларов заработал! Андрей Лукашевич (режиссёр) подкидывал работу, спасибо ему».

Барац даже выложил ролик к себе на страничку в Instagram, чтобы и подписчиков заодно рассмешить.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Квартет И»Леонид Барац

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«50 долларов заработал»: Барац вспомнил о первом гонораре
Интересно?
Поделись с друзьями: