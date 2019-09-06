«50 долларов заработал»: Барац вспомнил о первом гонораре

Участник «Квартета И» рассказал, как снимался в клипе у Светланы Рерих, будучи студентом.

Это сейчас участники популярного квартета собирают аншлаги на собственных спектаклях, снимают фильмы и даже ведут мастер-классы.

Однако было время, когда и 50 долларов Леонид Барац считал огромными деньгами.

Будучи студентом, будущий шоумен подрабатывал на участии в клипах. В частности, Барацу удалось засветиться в видео на песню «Ладошки», которая принесла певице Светлане Рерих невероятную популярность в 90-х.

«Роскошную штуку нашёл! – признался Леонид, увидев клип спустя много лет. – Помню, 50 долларов заработал! Андрей Лукашевич (режиссёр) подкидывал работу, спасибо ему».

Барац даже выложил ролик к себе на страничку в Instagram, чтобы и подписчиков заодно рассмешить.