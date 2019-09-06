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Беременная Костенко в прозрачном наряде устроила фотосессию с Тарасовым

Супруга футболиста поделилась новыми снимками в соцсети и ответила на вопросы поклонников.

Беременная Костенко в прозрачном наряде устроила фотосессию с Тарасовым
Фото: Instagram@kostenko.94

Недавно Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко подтвердили, что ждут второго ребенка. На фото, которые ранее опубликовала пара, у молодой мамы уже заметен небольшой животик, а сама она сообщила, что находится на 16-й неделе беременности.

Девушке нравится радовать поклонников в Instagram трогательными «беременными» кадрами. Вслед за первой фотосессией Костенко выложила новые снимки, на которых она позирует в прозрачном черном наряде. Компанию модели, как и в прошлый раз, составляют муж и маленькая дочка Милана.

В подписи к посту Анастасия призналась, что ей задают огромное количество вопросов о ее интересном положении, о токсикозе во время ожидания малыша, о питании будущей мамы. Она отметила, что каждая беременность индивидуальна, поэтому давать подписчицам советов она не видит смысла. Но ценной информацией жена футболиста все же поделилась.

«Лично на мой рацион беременность не влияет и, как уже доказали, есть за двоих вовсе не обязательно. Только к началу третьего триместра можно добавить 200-300 калорий, но никак не удвоенные порции завтраков, обедов и ужинов», – пишет Костенко.

Отметим, пол будущего малыша супруги не раскрывают, утверждая, что решили не выяснять этого до рождения сына или дочери.

Как вы думаете, мальчика или девочку ждут Дмитрий и Анастасия?

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Беременная Костенко в прозрачном наряде устроила фотосессию с Тарасовым
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