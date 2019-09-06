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«Дети даются небесной канцелярией»: Антипенко рассказал о четырех детях

Актер театра Вахтангова уверяет, что каждый малыш делает его только счастливее.

«Дети даются небесной канцелярией»: Антипенко рассказал о четырех детях
https://www.instagram.com/antipenko_gregoriy/

Звезда сериала «Не родись красивой», актер театра Вахтангова в этом году отпраздновал радостное событие — рождение четвертого сына, которого Григорий любя назвал Афоней. Любопытно, что на этом наследнике Антипенко останавливаться не собирается.

«Еще как хочется дочурку, — заметил Григорий в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro. — Но дети даются небесной канцелярией, наши желания тут мало что значат».

Актер заметил, что только глупый человек может отказаться от ребенка.

«Сколько бы ни было, все будут мои!» — добавил он.

С матерью Афони Григорий недавно узаконил свои отношения. Правда, имя избранницы назвать наотрез отказался, сказав, что «счастье любит тишину».

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Григорий АнтипенкоЗвездные детитеатр имени Вахтангова

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«Дети даются небесной канцелярией»: Антипенко рассказал о четырех детях
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