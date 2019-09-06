Королевская команда: Гарри и Меган назвали имена своих помощников в туре

Сассексы не скрыли людей, которые будут помогать им в путешествии по Африке.

Этой осенью Меган и Гарри с маленьким Арчи отправятся в свое королевское путешествие по Африке. Стало известно, что молодые родители пробудут на жарком континенте с 23 сентября по 2 октября и проведут 35 встреч. От Кейптауна до Йоханнесбурга их будет сопровождать группа поддержки. HELLO! выяснил, кто же будет рядом с герцогом и герцогиней.

Итак, пару будет сопровождать временный личный секретарь Саманта Коэн. А также Фиона Мсилвэм, которая пробудет в Кейптауне три дня. Меган очень надеется на Фиону, которая имеет безупречный послужной список: от посла в Албании до министерства внутренних дел Содружества Великобритании.

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Также в команду будут входить: помощник личного секретаря Хизер Вонг, глава отдела коммуникаций Сара Лэтэм, Марни Гаффни, Джули Берли и пиарщик Дэвид. Клара Мэлдэн поедет как координатор программы. У нее уже был опыт работы с герцогами Кембриджскими. Все 9 дней тура с Меган и Гарри будет их директор Royal Travel. Ну, и куда же без личного парикмахера Джорджа Нортвуда! Для благоприятного путешествия по Африке с маленьким Арчи поедет новая няня, чье имя не разглашается.