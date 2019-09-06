ЗВЕЗДЫ

Королевская команда: Гарри и Меган назвали имена своих помощников в туре

Сассексы не скрыли людей, которые будут помогать им в путешествии по Африке.

Королевская команда: Гарри и Меган назвали имена своих помощников в туре
Сассексы с маленьким сыном. ФОТО:GLOBAL LOOK PRESS

Этой осенью Меган и Гарри с маленьким Арчи отправятся в свое королевское путешествие по Африке. Стало известно, что молодые родители пробудут на жарком континенте с 23 сентября по 2 октября и проведут 35 встреч. От Кейптауна до Йоханнесбурга их будет сопровождать группа поддержки. HELLO! выяснил, кто же будет рядом с герцогом и герцогиней.

Итак, пару будет сопровождать временный личный секретарь Саманта Коэн. А также Фиона Мсилвэм, которая пробудет в Кейптауне три дня. Меган очень надеется на Фиону, которая имеет безупречный послужной список: от посла в Албании до министерства внутренних дел Содружества Великобритании.

Также в команду будут входить: помощник личного секретаря Хизер Вонг, глава отдела коммуникаций  Сара Лэтэм, Марни Гаффни, Джули Берли и пиарщик Дэвид. Клара Мэлдэн поедет как координатор программы. У нее уже был опыт работы с герцогами Кембриджскими. Все 9 дней тура с Меган и Гарри будет их директор Royal Travel. Ну, и куда же без личного парикмахера Джорджа Нортвуда! Для благоприятного путешествия по Африке с маленьким Арчи поедет новая няня, чье имя не разглашается.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяГерцог и герцогиня СассекскиеКоролевская семьяМеган и ГарриМеган Маркл последние новостиСассексы

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Королевская команда: Гарри и Меган назвали имена своих помощников в туре
Интересно?
Поделись с друзьями: