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Меган и Гарри объявили программу своего визита в Африку

Герцог и герцогиня Сассексские собираются бороться с минами, ВИЧ и дискриминацией женщин.

Меган и Гарри объявили программу своего визита в Африку
Герцог и герцогиня Сассексские готовятся к своему африканскому турне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Визит британского принца Гарри и его супруги Меган в Африку, который они старательно анонсировали на протяжении последних нескольких месяцев, наконец-то начнется уже в сентябре. Сегодня пара объявила об этом на своей официальной странице в Instagram.

«Всего через две недели Их Королевские Высочества отправятся в официальный тур, посвященный обществу, лидерству на местах, правам женщин и девочек, психическому здоровью, проблеме ВИЧ/СПИД, а также окружающей среде. Эта программа создавалась много месяцев, герцог и герцогиня стремятся сосредоточить свои усилия на большой работе, проводимой в Южной Африке», — говорится в посте.

Согласно тому же сообщению, в программу визита войдет встреча с архиепископом Десмондом Туту, присоединение к «Волнам перемен» на пляже Монвабиси. Следуя примеру своей матери, принцессы Дианы, некогда работавшей в Анголе, Гарри Сассексский присоединится к организации Halo Trust (Ангола), которая пытается избавить нашу планету от наземных мин.

В Малави он проверит, насколько эффективно там взаимодействуют британские и африканские военные, и попытается выяснить, не нужна ли помощь местным общинам.

«Герцог особенно горд тем, что может выступить с новой захватывающей инициативой — партнерского Королевского Содружества, которое он разработал и обсудил с правительствами Намибии, Ботсваны и Анголы для защиты коридоров леса и дикой природы вокруг дельты Окаванго».

Что касается Меган, то молодая мать будет сотрудничать с местными организациями, продвигая программы здоровья и образования женщин и девочек, предпринимательство и лидерство, сообщает официальный аккаунт пары.

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Меган и Гарри объявили программу своего визита в Африку
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