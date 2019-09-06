ЗВЕЗДЫ

«Не спрашиваю у жены разрешения»: Антипенко раскрыл свое хобби

44-летний актер рассказал в интервью корреспонденту Teleprogramma.pro о своем увлечении альпинизмом.

«Не спрашиваю у жены разрешения»: Антипенко раскрыл свое хобби
https://www.instagram.com/antipenko_gregoriy/

Мало кто знает, что Григорий Антипенко — не только блестящий театральный актер и многодетный отец, но и опытный альпинист.

Горы уже много лет завораживают звезду сцены. Старший сын артиста, Александр, еще в 16 лет под руководством отца поднялся на Эльбрус.

Конечно, такое экстремальное увлечение щекочет нервы избраннице звезды. Однако тот признался, что «разрешения» у нее не спрашивает. Да, и имя жены актер не раскрывает, заявив, что «счастье любит тишину».

«А я и не спрашиваю у жены разрешения и далеко не всех беру с собой в горы», — признался Григорий в интервью Teleprogramma.pro.

При этом Антипенко добавил, что водит старшего сына исключительно из поучительных соображений. Так как именно в горах может поговорить с ним откровенно и по-мужски.

Напомним, помимо Александра, рожденного в первом браке актера с Еленой Антипенко, у артиста подрастают 12-летний Иван и 10-летний Федор от отношений с актрисой Юлией Такшиной, а в июле родился еще и сын, которого многодетный отец любя назвал Афоней.

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Григорий Антипенкотеатра имени ВахтанговаЮлия Такшина

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«Не спрашиваю у жены разрешения»: Антипенко раскрыл свое хобби
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