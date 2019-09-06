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Джоан Роулинг заинтриговала поклонников киносаги о Гарри Поттере

Писательница разместила загадочный пост, намекая на новую экранизацию.

Джоан Роулинг заинтриговала поклонников киносаги о Гарри Поттере
Джоан К Роулинг. ФОТО:WireImage

Вернувшись в Twitter после шестимесячного перерыва, Роулинг  сразу же шокировала своих читателей. Она разместила загадочную фразу про тьму, дополнив свой пост изображением черной метки. Именно такой рисунок наносили на руку последователи Воландеморта в известных книгах про волшебного мальчика.

Также Джоан включила  в пост хэштег #CursedChild. В переводе — «проклятое дитя». Напомним, что «Гарри Поттер и проклятое дитя» — это сценический спектакль, удостоенный множества наград, своеобразное продолжение книжной серии. Постановка так понравилась зрителям, что ее забрали на Бродвей. История пьесы начинается через 19 лет после событий «Даров смерти», где Гарри Поттер возглавляет Министерство магии, а его сын Альбус Северус Поттер собирается в Хогвартс.

После неоднозначного поста Роулинг почитатели со всего мира пришли к выводу, что готовится новый фильм о Гарри. По словам Mirror, представители спектакля на Бродвее пока опровергают этот факт. Но в Сети появились новости, что, помимо новой книги «Гарри Поттер и проклятое дитя: путешествие», фанатов ждет какой-то сюрприз. Что это будет -пьеса, книга или фильм, пока неизвестно. Но официальный сайт Pottermore тут же опубликовал плакат с изображением взрослого Гарри Поттера, который все никак не победит  Воландеморта. А значит, продолжение следует…

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Тэги:

Гарри ПоттерГарри Поттер аттракционДжоан К. РоулингХогвартс

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Джоан Роулинг заинтриговала поклонников киносаги о Гарри Поттере
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