Александр Яцко не хотел бы актерской участи для дочери

Актер подчеркнул, что их с Еленой Валюшкиной наследница Мария сама будет выбирать будущую профессию.

Актер и режиссер Александр Яцко заявил, что не хочет, чтобы его с Еленой Валюшкиной дочь Мария пошла по стопам родителей и поступила в театральный вуз. Их старший сын Василий решил стать архитектором. Сейчас молодой человек учится на четвертом курсе, а затем намерен продолжить образование в магистратуре.

Яцко отметил, что надеется, что дочь также не станет продолжать актерскую династию и «обойдется без этого», ведь профессия артиста очень сложная.

«А вообще, она будет делать то, что сама захочет. Она — свободный человек. Моя любовь ей гарантирована в любом случае», — заявил Александр в интервью «Вокруг ТВ» во время кинофестиваля «Киношок», который проходит в Анапе.

На мероприятиях 61-летнего актера сопровождала молодая супруга Дарья, с которой Яцко сошелся после развода с Еленой Валюшкиной. Актеры прожили вместе 20 лет. Валюшкина заявила, что бывший муж изменял ей, однако Александр опроверг ее слова. По его словам, их отношения просто себя изжили и он ушел из семьи, чтобы прекратить скандалы на глазах у детей. Яцко подчеркнул, что 12 лет в браке были счастливыми.