Инна Жиркова назвала самые модные вещи сезона осень-зима 2019

В 2012 году 23-летняя красавица из Казани Инна — супруга футболиста Юрия Жиркова — стала обладательницей титула «Миссис Россия». Однако радость от победы быстро улетучилась после выхода в эфир документального фильма об изнанке конкурсов красоты. В порыве обиды Инна тогда приняла решение публично отказаться от титула и короны.

«Два месяца моя жизнь была похожа на ад – заходить в интернет и социальные сети стало настоящим испытанием, спасала только поддержка семьи и друзей, — вспоминает Инна. – Наверное, этот опыт был нужен мне в жизни. Я абсолютно не пожалела, что рассталась с короной, отдав её на шоу Андрея Малахова, даже вздохнула с облегчением. Кстати, на одной из передач Андрей в шутку вернул мне корону в прямом эфире.

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Инна добавляет, что теперь тема конкурсов красоты для неё окончательно закрыта, однако подчеркивает, что титул «Миссис Россия-2012» завоевала честно, без подкупов.

Через два года после скандала в семье Жирковых родился третий ребенок. Сегодня Инна – не только многодетная мама, но и успешная хозяйка ателье и дизайнер, к чьим советам прислушиваются знаменитости, пишет Wday.

Девушка шутит, что последние три года живет между Санкт-Петербургом, где ее семья, и Москвой, где находится её ателье MiloMilo. По поводу нового модного сезона осень-зима Инна Жиркова советует приобрести черную кожаную куртку и кожаное платье, вещи в клетку и цвета лайма, а также обратить внимание на стиль 70-х годов, пишет Dni.ru.

«А вообще, мой совет — не гнаться за модой, носить только то, что вам идет, подчеркивает ваши достоинства и скрывает недостатки. Создавайте свой стиль, в котором вы будете себя ощущать на «отлично», и, конечно, не стоит гнаться за брендами. Сейчас такой выбор одежды, что даже в масс-маркете или в средней ценовой категории можно отыскать крутые вещи», — призывает модниц Инна.