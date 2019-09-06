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Виторган устроил мини-спектакль для новой возлюбленной

Пока Ксения Собчак готовится к свадьбе, ее бывший муж живет в свое удовольствие.

Виторган устроил мини-спектакль для новой возлюбленной
Максим Виторган. Фото: globallookpress

Когда слухи о романе Ксении Собчак и Константина Богомолова подтвердились, Максим Виторган устроил драку с избранником светской львицы. Теперь же он, кажется, абсолютно счастлив со своей новой возлюбленной Нино Нинидзе.

Пока Собчак готовится к свадьбе, ее экс-супруг живет в свое удовольствие и иногда веселится, как ребенок. На последних кадрах, которые актер опубликовал в Instagram, он устраивает целый спектакль, держа в руке небольшой желтый чемодан.

Фото: Instagram@mvitorgan

При этом в обычном московском подъезде, где происходит действие короткой сценки, есть единственный зритель представления – сама Нино, снимающая Виторгана на телефон.

«А в подъезде его настигло вдохновение», – подписал забавные кадры артист.

Фото: Instagram@mvitorgan

Накануне известие о предстоящей свадьбе Собчак и Богомолова подтвердил Станислав Садальский. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, на торжество пара пригласила около трехсот гостей, в целом праздник обойдется в 16 миллионов рублей. Теперь поклонники телеведущей ждут подтверждения слухов о ее второй беременности.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: globallookpress
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Виторган устроил мини-спектакль для новой возлюбленной
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