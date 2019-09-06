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Отпуск удался: Кристина Асмус призналась, что устала отдыхать

После насыщенного лета 2019 актрисе хочется обратно на работу.

Отпуск удался: Кристина Асмус призналась, что устала отдыхать
Готова совершать новые трудовые подвиги. Фото: globallookpress.com

Судя по свежей фотографии актрисы Кристины Асмус в Instagram, сейчас она находится в Турции. 31-летняя артистка выложила снимок, как она стоит в широкополой шляпе и в купальнике Gucci на территории некого санатория.

«Чёт я устала отдыхать, — написала Кристина. — У вас такое бывает, когда вы очень хотите на работу или учёбу?»

Напомним, в августе актриса несколько недель провела с дочкой на Мальдивах. Она сняла себе отдельную виллу на острове, занималась гимнастикой на камнях, фотографировалась обнаженной и теперь, похоже, готова вернуться в съемочный процесс.

Кстати, что-то давно ничего не слышно о новых работах Кристины в кино. Последняя ее роль была в спортивной драме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», которая вышла еще в 2016 году.

А у вас бывает такое, что устаешь отдыхать и рвешься обратно на работу?

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звездный отдыхКристина Асмуслетний отдыхотпуск звездыусталость

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Отпуск удался: Кристина Асмус призналась, что устала отдыхать
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