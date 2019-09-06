ЗВЕЗДЫ

Виктория Лопырева показала свой типичный завтрак

Молодая мама поделилась фотографией в соцсети.

Виктория Лопырева показала свой типичный завтрак
https://www.instagram.com/lopyrevavika/

Знаменитая блондинка стала впервые мамой семь месяцев назад. Она подарила сына Марка бизнесмену Игорю Булатову. Вика оказалась крайне заботливой родительницей и делится с подписчиками самыми трогательными моментами из жизни малыша…

Поразительно и то, как быстро топ-модель пришла в форму после родов. Уже сейчас девушка выглядит в купальниках просто фантастически.

завтрак Виктории Лопыревой
https://www.instagram.com/lopyrevavika/

И это при том, что посол чемпионата мира по футболу не изнуряет себя утомительными диетами. На днях девушка поделилась фотографией собственного завтрака. Как оказалось, он состоит из нескольких кусочков хлеба, авокадо и… колбасы.

Кстати, именно присутствие последнего продукта и удивило больше всех фанатов. Те и предположить не могли, что Виктория грешит таким.

Любопытно, что ранее в любви к этому продукту призналась и другая звезда, отличающаяся спортивной фигурой. Ольга Бузова заметила, что и дня не может прожить без «докторской». И всегда просит ее включить в свой райдер на гастролях.

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Виктория ЛопыреваИгорь БулатовОльга Бузова

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Виктория Лопырева показала свой типичный завтрак
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