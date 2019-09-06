Новая машина Ивлеевой стала достопримечательностью ее двора

Новый автомобиль популярного блогера Насти Ивлеевой не дает покоя ее соседям и простым прохожим. Напомним, звезда Интернета купила себе Chevrolette Camaro лимонного цвета и была в полном восторге от приобретения.

И вот она выложила в Instagram видео, снятое из окна, как двое дворовых мальчишек фотографируются на фоне ее авто, как будто это местная достопримечательность. Ивлеева не просто сняла ребят на телефон, но и озвучила его, подражая разговорам школьников. Получившимся роликом Анастасия поделилась в социальной сети (видео 18+).

«Пацаны, без обид! Рада, что «Камарик» привлекает внимание», — написала она. «Сфоткался прям перед пацанами. Повезло, что не мне влетело», — прокомментировал видео блогер Сергей Косенко.

Напомним, Настя Ивлеева является одним из самых влиятельных блогеров в рунете. На своем собственном бренде она зарабатывает миллионы рублей.

А вы бы сфотографировались с такой машиной?