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Новая машина Ивлеевой стала достопримечательностью ее двора

Прохожие останавливаются, чтобы сфотографироваться на фоне спорткара.

Новая машина Ивлеевой стала достопримечательностью ее двора
Настя Ивлеева не нарадуется новой машине. Фото: globallookpress.com

Новый автомобиль популярного блогера Насти Ивлеевой не дает покоя ее соседям и простым прохожим. Напомним, звезда Интернета купила себе Chevrolette Camaro лимонного цвета и была в полном восторге от приобретения.

И вот она выложила в Instagram видео, снятое из окна, как двое дворовых мальчишек фотографируются на фоне ее авто, как будто это местная достопримечательность. Ивлеева не просто сняла ребят на телефон, но и озвучила его, подражая разговорам школьников. Получившимся роликом Анастасия поделилась в социальной сети (видео 18+).

Машина Ивлеевой
Школьники фотографируются возле машины Насти Ивлеевой. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

«Пацаны, без обид! Рада, что «Камарик» привлекает внимание», — написала она.

«Сфоткался прям перед пацанами. Повезло, что не мне влетело», — прокомментировал видео блогер Сергей Косенко.

Напомним, Настя Ивлеева является одним из самых влиятельных блогеров в рунете. На своем собственном бренде она зарабатывает миллионы рублей.

А вы бы сфотографировались с такой машиной?

 

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Новая машина Ивлеевой стала достопримечательностью ее двора
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