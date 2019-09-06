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Мама Бейонсе случайно проговорилась о её возрасте

Кажется, что родственники не могут решить вопрос - в каком же году родилась певица.

Мама Бейонсе случайно проговорилась о её возрасте
Бейонсе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярная певица Бейонсе  и её мама, похоже совсем запутались в версиях относительно точной даты рождения девушки. На днях та с размахом отпраздновала свой день рождения и все были уверены, что ей исполнилось 38 лет. Ну, а как иначе, если такой возраст выдает Википедия и все официальные биографии.

Однако мама Бейонсе, Тина Ноулз, заставила поклонников дочери сомневаться в этой дате. На странице именинницы она опубликовала поздравление : «39 лет назад ты вошла в мою жизнь, и я без тени колебания могу сказать, что это Бог благословил меня. И я не думала, что смогу испытывать к кому-либо такую сильную любовь. Но я ощутила ее в тот момент, как увидела тебя!»

Неужели Бейонсе и впрямь 39 лет, а не 38? Они с мамой постарались выкрутиться из ситуации, пояснив, что Тина имела в виду 39 лет от начала своей беременности. Но поклонники всё равно сомневаются, ведь это уже не первый раз, когда родители певицы приписывают ей возраст, не соответствующий официальным данным.

Отец девушки несколько лет назад тоже отличился: он сказал, что Бейонсе — ровесница Пинк, а Пинк родилась в 1979 году. Если папа тогда не перепутал, а случайно выдал правду, значит в этом году Бейонсе исполнилось даже не 39, а 40 лет!

Мама Бейонсе, возможно, выдала ее настоящий возраст. Фото: Instagram
Мама Бейонсе, возможно, выдала ее настоящий возраст. Фото: Instagram
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Бейонсеказуссмешная история

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Мама Бейонсе случайно проговорилась о её возрасте
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