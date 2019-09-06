Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа

Британские СМИ который день обсуждают, чем же займется Меган после декретного отпуска. А герцогиня, долго не думая, взяла билеты на коммерческий рейс до Нью-Йорка. Так Маркл решила выразить свою поддержку давней подруге Серене Уильямс в финале US Open. Звезда тенниса собирается встретиться с Бьянкой Андрееску и, должно быть, очень волнуется перед решающим матчем 7 сентября.

Кенсингтонский дворец, по словам ENEWS, никаких комментариев не дает, однако источник, близкий к Меган, заявил, что поездка была организована спонтанно, в последнюю минуту. Более того, ходят слухи, что Маркл хочет при личной встрече предложить Серене быть крестной матерью маленького Арчи.

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Это первое сольное путешествие герцогини с момента рождения сына. Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.