Звезда сериала «СашаТаня» похвасталась фигурой в купальнике

41-летняя Валентина Рубцова за последние два года похудела на 15 килограммов.

Звезда популярного ситкома Валентина Рубцова почти ежедневно делится с подписчиками секретами здорового питания. Более того, несколько лет назад актриса специально перебралась с дочкой в родной город мужа — Сочи, где меньше консервированной пищи и все лето спелые овощи и фрукты.

А если добавить к этому регулярные занятия йогой, то и вовсе силе воле и твердости характера звезды экрана можно позавидовать.

На днях же актриса, сбросившая за последние два года почти 15 килограммов, похвасталась фигурой в купальнике. И надо сказать, что Валентина действительно выглядит на редкость спортивно и подтянуто…

Поклонники оценили и юмор звезды, а также ее задорное настроение. Ведь, в отличие от многих звездных девушек, актриса не стала выбирать темное бикини и делать томные фото, а всего лишь подурачилась у бассейна в цветном слитном купальнике.