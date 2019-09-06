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Рэпер Гуф намекнул на возможность заключения контракта с Тимати

Хотя, вполне возможно, артист просто пошутил о подобном союзе.

Рэпер Гуф намекнул на возможность заключения контракта с Тимати
Гуф собрался сотрудничать с Тимати? Фото: instagram.com/therealguf/

Популярный рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) выложил в Instagram провокационную фотографию. На ней он сидит за столиком на вершине одного из зданий Москва-Сити вместе с другим хип-хоп артистом Тимати. Просто так увиделись две звезды или они готовят совместный проект — непонятно.

«Обсуждаем условия контракта», — подписал снимок Гуф, хотя это заявление вполне может оказаться розыгрышем.

Напомним, в этом году музыкальный лейбл Black Star, которым заведует Тимати, покинули два сильных артиста: Егор Крид и L’One. Вполне возможно, что сейчас Тимур Юнусов ищет себе новых звезд. В то же время Гуф ранее (2009-2011 годы) был участником другого крупного творческого объединения рэперов — Gazgolder, которым руководит небезызвестный Баста. Сейчас же он в свободном полете.

В комментариях под фото большинство подписчиков Гуфа не верит, что он действительно перебирается под крыло Тимати. «Я лучше умру, чем поверю, что Гуф идёт в Black Star», «Никогда в жизни, старый, не делай этого!», «Не дай бог, Алеша» — такие сообщения оставляют поклонники рэпера. Тимати в своем аккаунте в Instagram информации об этой встрече не оставил.

А что вы скажете, если Гуф станет новым товарищем Тимати?

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БастаГуфЛейбл "Black Star"рэперТимати

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Рэпер Гуф намекнул на возможность заключения контракта с Тимати
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