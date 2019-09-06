«Мне хорошо»: Водонаева дала оценку своему состоянию после развода

Светская львица и экс-участница «Дома-2» ответила на каверзные вопросы подписчиков своего блога.

Недавно Алена Водонаева развелась со вторым мужем — исполнителем, выступающим под псевдонимом Zeskullz. Звезда заметила, что они с Алексеем остались хорошими друзьями.

И все же расставание далось Алене нелегко. На днях теледива заметила, что не торопится строить новые отношения.

«Я счастлива. Мне хорошо. Я влюблена в жизнь. Вдохновлена», — ответила звезда на вопрос о делах амурных.

Водонаева добавила, что сейчас то время, когда она решила максимально сосредоточиться на себе.

больше по теме Водонаева в лаковом плаще и на шпильках снялась в фотосессии Телеведущая поделилась осенним настроением.

«Думаю о себе, своем состоянии и своих делах и это мне интересно и я удовлетворена», — заметила звезда Instagram.

Главным же мужчиной в своей жизни Водонаева считает сына Богдана, которого родила в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым.