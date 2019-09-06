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Пригожин высказался о сложных взаимоотношениях с детьми

У продюсера не все гладко в общении с Данаей и Дмитрием.

Пригожин высказался о сложных взаимоотношениях с детьми
Пригожин рассказал о своем общении с детьми от первого брака/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признал, что у него не все гладко в отношениях с детьми от первого брака — сыном Дмитрием и дочерью Данаей. Напомним, что не так давно Дмитрий в интервью говорил, что его отец погряз во лжи. Даная же рассказывала, что отец часто называл в беседах с журналистами ее толстой.

Иосиф Пригожин. Фото
У Пригожина не все гладко в общении с детьми/globallookpress.com

«Я просто бился, чтобы недвижимость, которую я купил, досталась им, а не нынешнему мужу их матери. Хотел, чтобы все досталось им, а не дяде. У меня все-таки в этих вещах есть жизненный опыт», — сказал продюсер.

Как добавил супруг Валерии, он был против, чтобы дети продавали жилье, которое он для них оставил, когда уходил из семьи. Как сказал Пригожин, сейчас он переписывается со своей дочкой. Она не пошла против воли папы. Он утверждает, что в его желании помочь детям не было какого-то эгоизма, как некоторые сегодня пытаются это подать.

В то же время Пригожин признал, что указывал дочери на лишние килограммы. «Она же у меня красавица. Ну, не может девушка с такой красивой внешностью весить 120 килограммов. Говоря о лишнем весе, я просто пытался сказать, что у нее есть лишние килограммы. Я уверен, что когда она похудеет, то отбоя от поклонников не будет», — заметил он.

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Даная ПригожинаДмитрий ПригожинИосиф ПригожинПрограмма "Судьба человека"

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Пригожин высказался о сложных взаимоотношениях с детьми
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