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Пригожин вспомнил, как хотел назвать неродившегося ребенка от Валерии

По словам продюсера, он считал, что у них на свет появится мальчик.

Пригожин вспомнил, как хотел назвать неродившегося ребенка от Валерии
Пригожин успел придумать имя для их не родившегося ребенка с Валерией/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что успел придумать имя для их в итоге не родившегося ребенка с певицей Валерией. Напомним, что исполнительница потеряла ребенка, когда находилась на втором месяце беременности. Она заболела гриппом и приняла огромную дозу антибиотика, который и сгубил плод.

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото
Пригожин успел придумать имя для ребенка от Валерии, которого они потеряли/globallookpress.com

«Мы даже имя придумали. Егор. Плоду было где-то два месяца. Скажу, что мы в те годы очень много работали. О совместных детях сначала даже как-то не задумывались. Каких-то конкретных целей не ставили. Забот было выше крыши. Все-таки у нас шестеро детей от предыдущих браков», — заявил он.

Как сказал Пригожин, когда дети подросли, то однажды он сказал жене, что было бы неплохо родить и совместного ребенка. При этом Валерия сразу отмела возможность родить «химическим путем».

«То есть, если бы она знала, что беременна, то не пила бы антибиотики. Возможно, все сложилось по-другому. У нас была огромная ответственность перед всеми нашими детьми. Наверное, нам стоило раньше задуматься о совместном ребенке», — заявил расстроенный продюсер.

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Тэги:

Борис КорчевниковВалерияИосиф ПригожинПрограмма "Судьба человека"

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Пригожин вспомнил, как хотел назвать неродившегося ребенка от Валерии
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