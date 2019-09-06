Собчак начала скрывать изменение фигуры с помощью широкой одежды

Слухи о беременности Ксении Собчак, активно распространяющиеся после выпуска её YouTube-шоу, посвященного трагедии в Беслане, по мере приближения её свадьбы лишь укрепляются. Многочисленным наблюдателям из социальных сетей кажется, что Ксения очень серьезно поправилась и к тому же стала одеваться так, чтобы растущий живот был менее заметен.

Если в Беслане это были черные спортивные штаны, черная футболка и постоянно закрывающие живот руки, то, 4 сентября Ксения в сопровождении своего жениха Константина Богомолова пришла в столичный ГУМ в очень модном образе. На девушке была темная широкая юбка до щиколоток и запахнутый наглухо пиджак, далее шло нечто похожее на халат с цветочным принтом, и поверх всего этого великолепия, будто бантик на коробке с подарком, был натянут коричневый кожаный поясок.

«По народным приметам, будет девочка», — пишут поклонники Ксении. Они также считают, что девушка очень сильно поправилась, но зато выглядит необыкновенно счастливой и не сводит влюбленных глаз с Константина.

А вот его фанаты не жалуют: мол, и схуднул из-за надвигающейся свадьбы, и погрустнел, и внешне стал похож на домовёнка Нафаню из всем знакомого советского мультфильма.

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Напомним, свадьба Собчак и Богомолова пройдет 13 сентября в Москве. Эту информацию нашему порталу подтвердил актер Станислав Садальский, которого пригласила мама Ксении. Артист, впрочем, принять приглашение не смог, так как его не будет в столице в эти дни. Но уж третью-то свадьбу телеведущей он обещал не пропустить.