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Чарли Шин задолжал 450 000 долларов в счет алиментов

По материалам судебных документов бывший муж актрисы Дениз Ричардс растратил деньги на долги и красивую жизнь.

Чарли Шин задолжал 450 000 долларов в счет алиментов
Дениз Ричардс. ФОТО:Getty Images

Ричардз заговорила о растрате более 24 000 000 долларов США, полученных от съемок Шина в сериале «Два с половиной человека». Деньги пошли на погашение долговых обязательств и поддержание светского образа жизни актера. В течение периода со времени последнего соглашения супругов, Чарли Шин  не смог выплатить 450 000 долларов в качестве алиментов, перераспределяя более 600 тысяч долларов на свои активы.

ENEWS обратился к адвокатам Чарли за комментариями. Как стало известно, еще в августе 2018 года, Чарли подал в суд документы с просьбой изменить выплаты алиментов на детей. Актер утверждал, что его доход значительно снизился и это затрудняет выплаты детям.

«Мне не удалось найти стабильную работу, и меня занесли в черный список по многим аспектам индустрии развлечений, — заявил актер в документах,- все это привело к значительному сокращению моих доходов». От комментариев Чарли Шин старается уклоняться, лишь заявив после суда, что это был самый мучительный день в его жизни. Также, актер добавил, что Дениз ведет себя очень трусливо, напрямую не поговорив с ним, но правда восторжествует и он в это верит.

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Два с половиной человекаДениз Ричардз и Чарли ШинДениз РичардсЧарли Шин

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Чарли Шин задолжал 450 000 долларов в счет алиментов
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