Чарли Шин задолжал 450 000 долларов в счет алиментов

Ричардз заговорила о растрате более 24 000 000 долларов США, полученных от съемок Шина в сериале «Два с половиной человека». Деньги пошли на погашение долговых обязательств и поддержание светского образа жизни актера. В течение периода со времени последнего соглашения супругов, Чарли Шин не смог выплатить 450 000 долларов в качестве алиментов, перераспределяя более 600 тысяч долларов на свои активы.

ENEWS обратился к адвокатам Чарли за комментариями. Как стало известно, еще в августе 2018 года, Чарли подал в суд документы с просьбой изменить выплаты алиментов на детей. Актер утверждал, что его доход значительно снизился и это затрудняет выплаты детям.

«Мне не удалось найти стабильную работу, и меня занесли в черный список по многим аспектам индустрии развлечений, — заявил актер в документах,- все это привело к значительному сокращению моих доходов». От комментариев Чарли Шин старается уклоняться, лишь заявив после суда, что это был самый мучительный день в его жизни. Также, актер добавил, что Дениз ведет себя очень трусливо, напрямую не поговорив с ним, но правда восторжествует и он в это верит.