Беременная Эн Хэтэуэй показала свой новый дом

36-летняя актриса и ее муж Адам Шульман не скрыли от поклонников калифорнийскую обитель.

Эн описывает свой дом, как идеальное сочетание романтики и великолепного дизайна. Как говорит актриса, она, действительно видит, как будет воспитывать здесь второго малыша. Будущая мама рассказала, что в этом месте она может убежать от внешнего мира и найти вдохновение в горах и лугах, наслаждаясь пением птиц.

Кстати, любимое место пары — музыкальная комната. Согласно ENEWS, пространство, которое первоначально было спроектировано, как танцевальный зал, украшает диско-шар 20-го века, пианино, дизайнерский стол и множество уютных кресел. «Эта комната была нашей давней фантазией, место, где могут собираться любимые люди и наши друзья-музыканты. Это сердце дома», — объясняет Хэтэуэй.

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Также, Эн рассказывает, что в доме есть живописный зал для завтраков. В целом, пара сумела сохранить историю дома, в то же время придав ему и оттенки собственного художественного видения. Памела Шамшири, дизайнер нового дома разъяснила, что идеей обновления особняка было соединение калифорнийской фантазии с швейцарским стилем, чтобы показать гостеприимный, щедрый дух семейства Энни и Адама.