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Алена Водонаева пожаловалась, что обожгла подбородок

Экс-звезда «Дома-2» попросила не спрашивать ее о причинах травмы.

Алена Водонаева пожаловалась, что обожгла подбородок
Фото: GLOBALLOOKPRESS

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала в своем Instagram, что обожгла своё лицо, и показала подбородок с красным пятном на нём. По словам телезвезды, травму она получила в этот четверг.

«Я обожгла себе подбородок, поэтому немного заплаканная», — пояснила Водонаева с кусочком ваты на лице.

Позже она записала видео, в котором показала, как выглядит ожог, и сообщила, что сейчас замажет его тональным кремом.

Алена Водонаева показала ожог на лице
instagram.com/alenavodonaeva

 

«Не спрашивайте, как я его себе поставила. Просто, когда мозга нет или когда он с грецкий орех, как в моём случае, можно обжечь лицо в домашних условиях», — весьма критично прокомментировала свою оплошность Алёна.

Ранее звезда сетовала на то, что у нее на лбу стали появляться морщинки, особенно заметные под слоем телевизионного грима. Ведущая даже была готова на ботокс, но ограничилась уколами более легкого препарата. Водонаева посоветовала подписчикам при выборе косметолога обращать внимание на репутацию клиники, отзывы других клиентов и лицо самого косметолога.

Напомним, в своих соцсетях Алена рассказала о быте простых американцев, при этом предстала телезвезда в образе американской домохозяйки. Она также призналась, что часто и много стирает.

 

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«Дом-2»InstagramАлена Водонаева

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Алена Водонаева пожаловалась, что обожгла подбородок
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