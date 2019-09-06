ЗВЕЗДЫ

Ирина Шейк снялась в новой рекламе и рассказала о поддержке семьи

По случаю запуска новой кампании Calvin Klein для коллекции сумок Lock Unlocked модель откровенно рассказала о том, что заставляет ее быть сильной

Ирина Шейк снялась в новой рекламе и рассказала о поддержке семьи
Ирина Шейк о своей силе.ФОТО: Inez e Vinoodh

В интервью итальянскому  Vanity Fair  Ирина рассказала, что своей внутренней силе она обязана семье  и поддержке близких. Самой  близкой по духу женщиной для нее всегда была бабушка, благодаря которой Шейк живет по принципу трех девизов: «Будь собой. Прими себя. Люби себя».

Ирина поделилась, что именно бабушка является олицетворением самой сильной женщины, которую она когда-либо встречала. Выражая свое мнение, откуда она черпает силы, модель ответила, что никогда не сдается и всегда следует за своими мечтами.

Также Ирина откровенно поделилась, что есть моменты ее жизни, которые она предпочитает держать при себе, — и это ее детство. Шейк попросили поделиться каким-то секретом, рассказать что-то, что ее поклонники могут не знать. Ирина лишь рассмеялась и ответила, что очень любит русский шоколад.

Напомним, что сестра Татьяна и Ольга Шайхлисламова очень поддерживают Ирину, навещая ее в США. После тяжелого разрыва Шейк с Брэдли Купером мама чаще стала видеться с дочерью. Совсем недавно мама и дочь вернулись из отпуска.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина ШейкИрина Шейк и Брэдли Купер рассталисьИрина Шейк: последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Шейк снялась в новой рекламе и рассказала о поддержке семьи
Интересно?
Поделись с друзьями: