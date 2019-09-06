Ирина Шейк снялась в новой рекламе и рассказала о поддержке семьи

По случаю запуска новой кампании Calvin Klein для коллекции сумок Lock Unlocked модель откровенно рассказала о том, что заставляет ее быть сильной

В интервью итальянскому Vanity Fair Ирина рассказала, что своей внутренней силе она обязана семье и поддержке близких. Самой близкой по духу женщиной для нее всегда была бабушка, благодаря которой Шейк живет по принципу трех девизов: «Будь собой. Прими себя. Люби себя».

Ирина поделилась, что именно бабушка является олицетворением самой сильной женщины, которую она когда-либо встречала. Выражая свое мнение, откуда она черпает силы, модель ответила, что никогда не сдается и всегда следует за своими мечтами.

Также Ирина откровенно поделилась, что есть моменты ее жизни, которые она предпочитает держать при себе, — и это ее детство. Шейк попросили поделиться каким-то секретом, рассказать что-то, что ее поклонники могут не знать. Ирина лишь рассмеялась и ответила, что очень любит русский шоколад.

Напомним, что сестра Татьяна и Ольга Шайхлисламова очень поддерживают Ирину, навещая ее в США. После тяжелого разрыва Шейк с Брэдли Купером мама чаще стала видеться с дочерью. Совсем недавно мама и дочь вернулись из отпуска.