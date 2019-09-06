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Дочь Алексея Кравченко позировала на дорожке Венецианского кинофестиваля

Отец Ксении приехал туда представлять фильм чешского режиссера.

Дочь Алексея Кравченко позировала на дорожке Венецианского кинофестиваля
Алексей Кравченко с дочерью Ксюшей. Фото: Instagram

Известный российский актер Алексей Кравченко и его семья — супруга Надежда Борисова (актриса МХТ имени А. П. Чехова) и дочь Ксения — на этой неделе стали гостями Венецианского кинофестиваля. 4 сентября они, счастливые и нарядные, прошли по красной ковровой дорожке, а затем поделились фотографиями со своими подписчиками в соцсетях.

Алексей в этот вечер был в смокинге, Надежда выбрала для такого особого случая светло-розовое атласное платье со сборками, а их дочка красовалась в необычном платье в пол с голубым атласным низом и черным лифом. Вот только юбка платья смялась.

Дочь Алексея Кравченко прошлась по дорожке кинофестиваля в оригинальном платье
Дочь Алексея Кравченко прошлась по дорожке кинофестиваля в оригинальном платье. Фото: Instagram

Не все знают, но дед Ксюши по матери — знаменитый актер, народный артист РФ Лев Борисов, исполнивший роль криминального авторитета по кличке Антибиотик в сериале «Бандитский Петербург». Он скончался 15 ноября 2011 года на 78 году жизни.

Ксюша и ее дед Лев Борисов. Фото
Ксюша и ее дед Лев Борисов. Фото: Instagram

Напомним, на кинофестивале в Венеции Кравченко представляет фильм «Раскрашенная птица». Снимали его совместными усилиями Чехия, Словакия и Украина, режиссером стал чех Вацлав Маргул, вместе с Алексеем там снимался Стеллан Скарсгард из мини-сериала «Чернобыль».

Алексей Кравченко, Надежда Борисова и Келлан Скарсгард. Фото. Венеция 2019
Келлан Скарсгард, Алексей Кравченко и Надежда Борисова. Фото: Instagram
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Тэги:

Алексей КравченкоЛев БорисовНадежда Борисова

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Дочь Алексея Кравченко позировала на дорожке Венецианского кинофестиваля
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