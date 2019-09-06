ЗВЕЗДЫ

Кейт Миддлтон снова выбрала платье в стиле принцессы Дианы

Фасон и расцветка нового наряда герцогини Кембриджской идентична одному из платьев леди Ди.

Кейт Миддлтон снова выбрала платье в стиле принцессы Дианы
Кейт в платье Дианы. ФОТО:ААРОН ЧОУН - WPA POOL / GETTY IMAGES

Если сравнить фото, то летнее легкое платье герцогини Кембриджской очень напоминает платье, которое носила  принцесса Диана летом 1992 года. Фотография матери Гарри была сделана, когда любимица Британии выходила из больницы Святой Марии после посещения друга. Это не первый раз, когда вкус принцессы Дианы к «цветочной моде» оказал влияние на Кейт.

Практически все платья Миддлтон удивительным образом напоминают гардероб Дианы. У молодой мамы трех детей также есть любимое зеленое платье , очень напоминающее наряд Дианы, который она надевала в 1981 году во время репетиции ее свадьбы с принцем Чарльзом  в соборе Святого Павла.

Как рассказывает Рeople, Кейт вдохновлена не только стилем Дианы, но и примером по воспитанию детей. Дети королевы Елизаветы росли в «мире, где доминируют няни», Леди Ди постоянно находилась со своими мальчиками, обеспечив им счастливое детство. Следуя ее примеру, Уильям и Кейт берут своих детей в любые королевские поездки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяГерцогиня КембриджскаяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиледи ДианаУильям и Кейт

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кейт Миддлтон снова выбрала платье в стиле принцессы Дианы
Интересно?
Поделись с друзьями: