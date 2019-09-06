Кейт Миддлтон снова выбрала платье в стиле принцессы Дианы

Если сравнить фото, то летнее легкое платье герцогини Кембриджской очень напоминает платье, которое носила принцесса Диана летом 1992 года. Фотография матери Гарри была сделана, когда любимица Британии выходила из больницы Святой Марии после посещения друга. Это не первый раз, когда вкус принцессы Дианы к «цветочной моде» оказал влияние на Кейт.

Практически все платья Миддлтон удивительным образом напоминают гардероб Дианы. У молодой мамы трех детей также есть любимое зеленое платье , очень напоминающее наряд Дианы, который она надевала в 1981 году во время репетиции ее свадьбы с принцем Чарльзом в соборе Святого Павла.

Как рассказывает Рeople, Кейт вдохновлена не только стилем Дианы, но и примером по воспитанию детей. Дети королевы Елизаветы росли в «мире, где доминируют няни», Леди Ди постоянно находилась со своими мальчиками, обеспечив им счастливое детство. Следуя ее примеру, Уильям и Кейт берут своих детей в любые королевские поездки.