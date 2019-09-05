Совершенству нет предела: Мэрайя Кэри похудела еще на 10 кг

Проблемы с лишним весом Мэрайя Кэри начала испытывать несколько лет назад. В какой-то момент дополнительные килограммы стали по-настоящему ей мешать и певица решила вернуть былую внешность.

Судя по всему, ей это удалось. На одном из последних снимков, опубликованных артисткой в Instagram, она показала себя в отличной форме. Певица позирует фотографу в черном бикини, разноцветной накидке и туфлях на каблуках. Пост она сопроводила следующим текстом: «Так мы мигрируем из лета в осень», напомнив всем о своей песне Migrate.

Фотография вызвала целый шквал комплиментов от поклонников исполнительницы хита We Belong Together. Кто-то из фанатов написал: «Вы выглядите великолепной и счастливой. Всегда любим вас». А другой читатель выразил восхищение такой фразой: «Это фото сделано сегодня или в 1991? Оба варианта могут быть правдой. Нестареющая легенда».

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Кэри уже несколько лет усиленно занимается спортом с личным тренером. Она также не пренебрегает советами диетолога — добавила в свой рацион много протеина и полностью исключила сахар. Сладости певица заменяет фруктами.