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Совершенству нет предела: Мэрайя Кэри похудела еще на 10 кг

Певица продемонстрировала отличную фигуру в бикини.

Совершенству нет предела: Мэрайя Кэри похудела еще на 10 кг
Global Look Press via ZUMA Press

Проблемы с лишним весом Мэрайя Кэри начала испытывать несколько лет назад. В какой-то момент дополнительные килограммы стали по-настоящему ей мешать и певица решила вернуть былую внешность. 

Судя по всему, ей это удалось. На одном из последних снимков, опубликованных артисткой в Instagram, она показала себя в отличной форме. Певица позирует фотографу в черном бикини, разноцветной накидке и туфлях на каблуках. Пост она сопроводила следующим текстом: «Так мы мигрируем из лета в осень», напомнив всем о своей песне Migrate.  

Фотография вызвала целый шквал комплиментов от поклонников исполнительницы хита We Belong Together. Кто-то из фанатов написал: «Вы выглядите великолепной и счастливой. Всегда любим вас». А другой читатель выразил восхищение такой фразой: «Это фото сделано сегодня или в 1991? Оба варианта могут быть правдой. Нестареющая легенда». 

Кэри уже несколько лет усиленно занимается спортом с личным тренером. Она также не пренебрегает советами диетолога — добавила в свой рацион много протеина и полностью исключила сахар. Сладости певица заменяет фруктами. 

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Мэрайя КэриПевицапохудениеспортФитнесфото в бикинишоу-бизнес

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Совершенству нет предела: Мэрайя Кэри похудела еще на 10 кг
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