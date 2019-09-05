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Дженнифер Энистон рассказала, что чувствует в свои 50

Актриса призывает людей осторожнее высказываться о возрасте.

Дженнифер Энистон рассказала, что чувствует в свои 50
Global Look Press via ZUMA Press

Голливудская дива Дженнифер Энистон дала большое интервью для нового выпуска журнала InStyle. Помимо прочего, она рассказала о своем отношении к возрасту. Актриса, которой в феврале исполнилось 50, призналась, что не ощутила никаких изменений. 

«В пятьдесят я впервые задумалась о цифре. И поняла, что не знаю, что в ней такого, потому что я не чувствую никаких перемен. Ничего не прекращается. Физически я чувствую себя чудесно», — поделилась кинозвезда. 

Энистон заметила, что ее удивляют замечания о том, что она «прекрасно выглядит для своего возраста». Актриса считает, что в обществе нужно ввести своего рода этикет относительно подобных разговоров. 

Не обошлось и без разговоров о внешности. Дженнифер Энистон не стала скрывать, что ежемесячно красит волосы у стилиста. «Я не хочу седых волос», — говорит она. У знаменитости есть и другие секреты красоты. К примеру, она рассказала, что еще в детстве научилась у мамы увлажнять кожу и с тех пор регулярно проделывает эту процедуру. 

Актриса поделилась и другими рецептами молодости и красоты: она ежедневно выпивает стакан сока сельдерея и пользуется специальными устройствами для массажа лица. Единственное, о чем она жалеет, это отказ от использования солнцезащитного крема в юности. Тем не менее, Энистон рассчитывает на свою хорошую наследственность: она рассказала, что ее бабушка в 98 имела прекрасную гладкую кожу. 

Актриса заявила, что намерена прожить «столько, сколько отпущено, пока я преуспеваю». 

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Дженнифер Энистон рассказала, что чувствует в свои 50
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