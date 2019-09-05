Орбакайте собрала детей на семейное застолье

Кристина Орбакайте не раз говорила, что дает детям полную свободу… И лишний раз не тревожит своим излишним вниманием и чрезмерной опекой.

И все же заметно, как сильно Кристина по ним скучает. На днях же дочери Аллы Пугачевой удалось собрать всех трех наследников вместе.

Орбакайте пригласила 28-летнего Никиту и 21-летнего Дени в гости. На видео видно, как Никита играет на пианино, а брат с сестрой находятся рядом.

«Горжусь своими детьми», — подписала снимок Кристина. Любопытно, что ранее подписчики восхищались мудростью певицы, а также как ей удалось вырастить абсолютно неизбалованных детей.

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Так, Клава, например, помогала маме летом в огороде.