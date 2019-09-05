Подружка-модель Саши Плющенко призналась, что хранит его подарок

Сашу Плющенко в его шесть лет уже окружает немало звездных ровесниц. Одной из подружек подающего большие надежды юного фигуриста стала очаровательная маленькая модель – пятилетняя Виола.

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Кадры с девочкой появились на страничке Гном Гномыча в Instagram, которую пока ведет его мама Яна Рудковская. На видео Виола держит в руках презент от Плющенко-младшего – небольшую подушку от его личного бренда «ЧебурСашка».

«Саша, твоя подушка всегда со мной. Спасибо за подарок!» – заявляет модель.

Равнодушных к ролику с симпатичной девочкой не осталось, подписчиков блога восхитила маленькая красавица. «Какая хорошенькая, красивая малышка!», «Подружка с подушкой», «Принцесса», «Золотая молодежь подрастает», «Какая прелесть», – не удержались от комплиментов поклонники.

Впрочем, сердце Гном Гномыча уже занято. В июне он торжественно представил родителям свою невесту. Избранницей спортсмена оказалась его ровесница – коллега по школе Евгения Плющенко по имени Настя.

Как рассказала Рудковская, девочка гостит у звездного семейства каждые выходные и во всем слушает сына.