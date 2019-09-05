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Асмус привела 5-летнюю дочь на концерт Егора Крида

Жена Гарика Харламова решила, что дочь уже достаточно взрослая для поздних мероприятий.

Асмус привела 5-летнюю дочь на концерт Егора Крида
https://www.instagram.com/asmuskristina/

Лето у Кристины выдалось напряженным. Съемки, работа и многочисленные премьеры. А потому в первые дни сентября Кристина решила улететь на несколько деньков в Турцию. Тем более что на берегу моря — концерт ее хорошего друга Егора Крида.

Любопытно, что послушать песни и потанцевать под «Цвет настроения черный» девушка взяла с собой и дочь Настю. Видимо, актриса решила, что их с Гариком Харламовым 5-летняя наследница уже достаточно взрослая.

Анастасия Харламова
https://www.instagram.com/asmuskristina/

Настя же подошла к мероприятию как взрослая… Нарядилась в белое пышное платье и взяла с собой букет цветов. И кажется, ей и вправду понравилось.

«Егор, Настя спрашивает, когда теперь у тебя следующие концерты», — обратилась Асмус через Instagram к приятелю.

Прокомментировала девочка и общую фотографию Асмус с Кридом. Дочери Харламова не понравилось, что певец показывает на маму пальцем.

«Мам, а почему ты не сказала Егору, что пальцем на человека показывать нехорошо?» — пошутила девочка. Но в каждой шутке ведь есть доля правды.

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Тэги:

Анастасия ХарламоваГарик ХарламовКристина Асмус

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Асмус привела 5-летнюю дочь на концерт Егора Крида
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