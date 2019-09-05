Алек Болдуин станет отцом в шестой раз

61-летний Алек Болдуин порадовал поклонников новостью о грядущем пополнении семейства. На телешоу популярного ведущего Кевина Нилона актер рассказал, что его жена Хилария готова снова родить. Будущий ребенок станет для звезды Голливуда шестым.

«У нас четверо детей. Она хочет еще одного. И у нас будет еще один. У нас будет пятый ребенок», — сообщил Болдуин. При этом на вопрос ведущего, не беременна ли еще его супруга, он ответил, что пока нет.

Сейчас пара воспитывает шестилетнюю дочь Кармен Габриэлу и троих сыновей: 4-летнего Рафаэля Томаса, 2-летнего Леонардо Анхеля Чарльза и Ромео Алехандро Дэвида, которому сейчас полтора года. Помимо этого у Болдуина есть 23-летняя дочь Айрленд от актрисы Ким Бейсингер.

Во время шоу актер также выразил свои переживания по поводу того, что у него может не оказаться достаточно денег, чтобы обеспечить семью. «Я должен оставить их своей жене, когда умру, потому что я не смогу долго быть с ними, давайте признаемся», — заявил Болдуин и добавил: «Я должен оставить своей жене огромное состояние, гигантское состояние».