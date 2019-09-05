ЗВЕЗДЫ

Алек Болдуин станет отцом в шестой раз

Актер рассказал, что его жена готова снова родить.

Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
Global Look Press via ZUMA Press

61-летний Алек Болдуин порадовал поклонников новостью о грядущем пополнении семейства. На телешоу популярного ведущего Кевина Нилона актер рассказал, что его жена Хилария готова снова родить. Будущий ребенок станет для звезды Голливуда шестым. 

«У нас четверо детей. Она хочет еще одного. И у нас будет еще один. У нас будет пятый ребенок», — сообщил Болдуин. При этом на вопрос ведущего, не беременна ли еще его супруга, он ответил, что пока нет. 

Сейчас пара воспитывает шестилетнюю дочь Кармен Габриэлу и троих сыновей: 4-летнего Рафаэля Томаса, 2-летнего Леонардо Анхеля Чарльза и Ромео Алехандро Дэвида, которому сейчас полтора года. Помимо этого у Болдуина есть 23-летняя дочь Айрленд от актрисы Ким Бейсингер. 

Алек Болдуин
Instagram.com/face to face

Во время шоу актер также выразил свои переживания по поводу того, что у него может не оказаться достаточно денег, чтобы обеспечить семью. «Я должен оставить их своей жене, когда умру, потому что я не смогу долго быть с ними, давайте признаемся», — заявил Болдуин и добавил: «Я должен оставить своей жене огромное состояние, гигантское состояние». 

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Алек БолдуинбеременностьГолливудзвездные парыКим Бейсингер

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Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
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