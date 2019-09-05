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Юля Меньшова поведала о непростом характере знаменитой мамы

При этом ведущая «Наедине со всеми» отметила, что они с Верой Алентовой очень близки.

Юля Меньшова поведала о непростом характере знаменитой мамы
https://www.instagram.com/juliavmenshova/

К Юлие Меньшовой было приковано повышенное внимание с раннего детства. Да и могло ли быть иначе, если она родилась в семье Веры Алентовой и Владимира Меньшова.

Телеведущая всегда подчеркнуто вежливо относилась к родителям на публике и говорила, что гордится быть частью этой семьи.

Однако на днях звездная блондинка все же позволила себе высказаться о характере родительницы.

«Мама — закрытый для публики человек и иногда выглядит «прохладной», но мы очень близки, она — потрясающая женщина, которую я обожаю, и многому учусь у нее», — заметила Алентова.

Впрочем, деликатности и женской мудрости можно поучиться и у самой Юлии. Ведь уже на протяжении 20 лет она счастлива в браке с актером Игорем Гординым, растит двух детей. А главное, сумела найти баланс между работой и материнством.

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Вера АлентоваЮлия Меньшова

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Юля Меньшова поведала о непростом характере знаменитой мамы
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