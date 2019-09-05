Наталья Фриске раскрыла собственный рецепт счастья

Наталья Фриске отдыхает на Шри-Ланке, откуда делится с подписчиками в соцсети пляжными фотографиями. Накануне сестра Жанны опубликовала новый снимок в бикини, где она позирует на морском берегу на фоне лодки, пальмы и океанских волн.

Черно-белый кадр бизнес-леди сопроводила собственными рассуждениями о том, как человек может стать по-настоящему счастливым. Как считает Наталья, прежде всего, не стоит беспокоиться о том, что думают о твоей персоне люди, и не додумывать за ними их мысли.

Также необходимо принять свое тело со всеми его достоинствами и недостатками, а вместо критики в адрес окружающих дарить им любовь. При этом пытаться переделать себя не стоит, как и остальных.

«Любая наша мысль обязательно материализуется. Не додумывайте за других, больше любите и радуйтесь», – поделилась Фриске ценными жизненными советами.

В ответ многие ее подписчики отметили, что эти позитивные высказывания пришлись им по душе.

Напомним, недавно завершилась длительная тяжба между родственниками скончавшейся Жанны Фриске и «Русфондом», обвинившим семью певицы в исчезновении денег, которые собрали на ее лечение от рака. Семья рассчиталась с долгами по решению суда, однако юрист Натальи считает, что есть неплохие шансы оспорить судебный вердикт.