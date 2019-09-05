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Горбань похвасталась стройной фигурой в купальнике с открытой спиной

Актриса отдыхает с семьей в Ялте.

Горбань похвасталась стройной фигурой в купальнике с открытой спиной
Мария Горбань. фото: instagram.com/gorban_masha/

Мария Горбань прославилась благодаря роли в сериале «Кухня». В обычной жизни она не только актриса, но и мама четырехлетней дочки Стефании. Девушка успевает строить карьеру и заботиться о ребенке. Поклонники не перестают поражаться ее неиссякаемой энергии. Ко всему прочему, в свои 32 года артистка выглядит моложе своих сверстниц. Она обладает стройной фигурой и гладкой кожей.

Несколько раз в год Мария ездит в отпуск, чтобы развеяться и набраться сил. Этим летом она уже успела отдохнуть на Шри-Ланке с Надеждой Сысоевой, а теперь вернулась в Ялту, где была несколько месяцев назад. Актриса любит семейный стиль, поэтому во время поездки облачилась с дочкой в одинаковые спортивные костюмы. А первое, что сделала двушка, оказавшись на вилле, устроила танцы с наследницей.

Похоже, что с собой Горбань взяла много купальных комплектов. В первый день она облачилась в желтое раздельное бикини. А для фотосессии актриса выбрала цветной купальник с завязками и открытой спиной. Девушка похвасталась стройной и подтянутой фигурой, позируя у бассейна.

«Хорошо», — лаконично написала она.

Поклонники восхитились формой, в которой находится Мария. «Вы прекрасны», «О, какой купальник», «Как всегда, красивая», «Машуля, какая ты классная!», «Какая вы худенькая», — прокомментировали пост подписчики. К слову, за время беременности актриса поправилась на 15 килограммов. Избавиться от них помог плотный рабочий график и отсутствие времени на еду. Также она исключила из рациона мясо и начала больше двигаться. Теперь Горбань занимается пилатесом.

А вам нравится фигура знаменитости?

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Мария Горбаньмодная фотосессияфото в бикини

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Горбань похвасталась стройной фигурой в купальнике с открытой спиной
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