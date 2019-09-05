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Рене Зеллвегер прокомментировала давние слухи о пластических операциях

Актриса дала откровенное интервью и рассказала о проблемах со здоровьем.

Рене Зеллвегер прокомментировала давние слухи о пластических операциях
Рене Зеллвегер дала откровенное интервью.ФОТО: Pathé Productions

10 лет назад актриса фильмов о Бриджит Джонс пропала с экранов телевизоров. Через пять лет молчания Рене появилась на церемонии Elle Women in Hollywood и шокировала присутствующих своей внешностью. Именно тогда и начались разговоры о неудачных пластических операциях актрисы. Блондинка уклонялась от ответов и наконец решила поговорить на эту тему.

Рене поделилась, что имела проблемы со здоровьем и виной всему послужило ее халатное отношение к себе. Психотерапевт Зеллвегер сказал ей, что 99% своей жизни актриса была публичной персоной и лишь 1% самой собой. Это заставило Рене задуматься. Она призналась, что провела около года, чувствуя себя подавленной и униженной из-за общественной одержимости ее внешностью. Да, она знала, что изменилась и что многое пошло не так, но давление простых людей и голливудских особ не прекращалось.

Актриса призналась: «Люди всегда осуждают. Как будто эти оценочные суждения как-то меняют характер человека: будь ты силен или слаб, искренен или нет. Что вы знаете о красоте? Я не рассматриваю красоту, как все. Я люблю свою причудливость, мою необычную внешность. Я не хочу быть кем-то иным. Меня утвердили когда-то на роль в синих джинсах и ковбойских сапогах. Меня приняли за это и не попросили переодеваться!» Далее Рене рассказала New York Magazine, что поправила свое здоровье и огорчаться по пустякам больше не собирается.

На счету Рене Зеллвегер 29 ролей в фильмах, последняя работа — кинолента «Джуди» появится на экранах 28 ноября 2019 года.

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Голливудская актриса Рене Зеллвегеризменение внешностипластические операцииРене Зеллвегер

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Рене Зеллвегер прокомментировала давние слухи о пластических операциях
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