«Чуть не задохнулась»: Кудрявцева пересказала свой ночной кошмар

Лера Кудрявцева рассказала в соцсети о страшном сне, который увидела накануне. Как призналась телеведущая, в настоящий ужас ее повергла приснившаяся мышь.

Теледива написала в Instagram, что сон начинался спокойно и даже буднично. Она сидела с одной из подруг, а в какой-то момент заметила маленькую мышку, пробегавшую рядом. Сон превратился в кошмар, когда ее спутница взяла зверька на руки и поднесла поближе. Ведущая ощутила ужас, какого не испытывала никогда в жизни.

«Я от страха чуть не задохнулась. Чувствовала вселенский страх и ужас, заставила себя проснуться и еще какое-то время пыталась прийти в себя. Вот так сон», – поделилась Кудрявцева.

Пост Леры собрал несколько сотен комментариев, в которых подписчики наперебой принялись толковать сон. Кто-то заявил, что мыши снятся к предательству и обману, другие сообщили, что к деньгам и даже беременности.

В числе тех, кто отреагировал на эмоциональную публикацию, оказался и Игорь Крутой, который решил свести все к шутке.

«А мне сегодня приснилось не скажу что, а с утра были приятные новости. Вот так вот, Лерик!» – заявил продюсер.

Напомним, недавно Кудрявцевой пришлось вызывать скорую помощь на вечеринку на «Новой волне» в Сочи. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, от жары артистке стало плохо, она едва не потеряла сознание.