Игриво и стильно: звезда «Ворониных» похвасталась длинными ногами

Звезда комедийного сериала на СТС с легкостью даст фору и 20-летним. Катя Волкова в свои 37 выглядит прекрасно и с каждого отдыха делится фотографиями в бикини. Да и муж, архитектор Андрей Карпов, не устает восхищаться красотой жены.

На этот же раз звезда решила вдохновить подписчиков отложить пончик в сторону и срочно бежать в зал.

Екатерина выложила фотографию в открытом сарафане. Примечательно, что наряд подчеркнул не только великолепный бронзовый загар актрисы, но и ее длинные стройные ноги.

Напомним, ранее Катя рассказывала, что заметно похудела за последний месяц. Ведь во время съемок «Ворониных» на берегу Черного моря она подхватила ротовирус. И больше недели не могла взять в рот ни грамма еды.