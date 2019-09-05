ЗВЕЗДЫ

Игриво и стильно: звезда «Ворониных» похвасталась длинными ногами

37-летняя Екатерина Волкова опубликовала фото в летнем сарафане.

Игриво и стильно: звезда «Ворониных» похвасталась длинными ногами
https://www.instagram.com/volkovihome/

Звезда комедийного сериала на СТС с легкостью даст фору и 20-летним. Катя Волкова в свои 37 выглядит прекрасно и с каждого отдыха делится фотографиями в бикини. Да и муж, архитектор Андрей Карпов, не устает восхищаться красотой жены.

На этот же раз звезда решила вдохновить подписчиков отложить пончик в сторону и срочно бежать в зал.

Екатерина выложила фотографию в открытом сарафане. Примечательно, что наряд подчеркнул не только великолепный бронзовый загар актрисы, но и ее длинные стройные ноги.

Напомним, ранее Катя рассказывала, что заметно похудела за последний месяц. Ведь во время съемок «Ворониных» на берегу Черного моря она подхватила ротовирус. И больше недели не могла взять в рот ни грамма еды.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина ВолковаСериал «Воронины»

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Игриво и стильно: звезда «Ворониных» похвасталась длинными ногами
Интересно?
Поделись с друзьями: