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Новый возлюбленный Рапунцель готов усыновить ее шестимесячного сына

А вот отец маленького Богдана, Илья Яббаров, против того, чтобы мальчика воспитывал Роман Макеев.

Новый возлюбленный Рапунцель готов усыновить ее шестимесячного сына
Алена Рапунцель влюблена и готова согласиться, чтобы ее сына усыновил другой мужчина ФОТО: https://www.instagram.com/dom2_reality/

Роман Макеев из «Дома-2» может заменить Илью Яббарова в жизни 6-месячного Богдана. Роман и Алена Рапунцель — мама мальчика — встречаются и похоже отношения очень серьезные. Девушка готова впустить мужчину не только в свою жизнь, но и доверить ему воспитание ребенка.

Хотя участники «Дома-2» Алена Рапунцель и Илья Яббаров расстались цивилизованно, и Илья спокойно воспринял нового возлюбленного Алены, тем не менее, в их отношениях возникли сложности из-за высказываний Романа. Яббарова вывело из себя, что Макеев готов усыновить Богдана.

Отец мальчика выступает против данного факта, так как Макеев «неуравновешенный». Но частное мнение Яббарова мало волнует Рапунцель и она с легкостью оставляет малыша с новым папой.

Поначалу это не раздражало Илью, и он говорил, что настоящий отец у Богдана – только один, и это он сам. Однако сейчас Яббаров заявляет, что не хочет видеть рядом со своим сыном постороннего мужчину.

Об отношениях с Аленой он также высказался очень негативно, заявив, что «ни о какой любви не могло быть и речи». Поклонники проекта наверняка помнят, что совсем недавно Илья устроил Алене взбучку за пьяные посиделки с друзьями. Он задал девушке трепку прямо в эфире, пишет сайт Актуальные новости.


Счастливая Алена Рапунцель не вступает в перепалку с бывшим возлюбленным. Звезда «Дома-2» всячески пытается показать, что счастлива в новых отношениях. Не исключено, что это уже не шоу и девушка правда нашла свое счастье. Ради любви Рапунцель Макеев оставил жену и 16-летнего сына.

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«Дом -2»«Дом-2»: последние новостиАлена РапунцельИлья Яббаров

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Новый возлюбленный Рапунцель готов усыновить ее шестимесячного сына
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